Non, les militaires ne seront pas obligés de se faire vacciner contre le Covid-19

Interrogé sur cette "révélation", le ministère des Armées dément. Il assure auprès de LCI.fr que le cadre général pour la vaccination des militaires est similaire à celui de la population générale. À savoir, priorité aux plus vulnérables, comme par exemples les pensionnaires des Invalides, ou aux soignants. La règle est de suivre le rythme et le calendrier de l'exécutif. Quant aux militaires envoyés en mission, la vaccination n'est "ni obligatoire, ni automatique". On nous confie d'ailleurs que cette règle serait absurde. "Les militaires qui partent en opération sont jeunes et en bonne santé : ils ne sont pas prioritaires."