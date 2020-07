Des chercheurs alertent sur la possibilité de transmission du Covid-19 par de minuscules gouttelettes

Alors que la pandémie fait chaque jour de plus en plus de victimes, 239 chercheurs du monde entier alertent l'OMS. Selon eux, le virus se déplacerait dans l'air, ce qui pourrait expliquer l'apparition de clusters et de cas toujours plus nombreux. Dans une lettre qu'ils comptent adresser à l'OMS, dans la semaine, ces scientifiques affirment que le virus peut se transmettre aussi bien par de grosses gouttes après une quinte de toux ou un éternuement, que par de petites gouttes, plus fines, mais qui restent dans l'air. Cette dernière affirmation avait été émise puis rapidement écartée au cours de ces derniers mois, avant de revenir sur la table, ces derniers jours, à la faveur de cette étude qui devrait être publiée dans les jours qui viennent, indique le New York Times.

L'Organisation mondiale de la santé soutient depuis longtemps que le coronavirus se propage principalement par de grosses gouttelettes respiratoires qui, une fois expulsées par des personnes infectées par la toux et les éternuements, tombent rapidement au sol. Ou bien, comme ils l'indiquent dans leur dernière publication en date du 29 juin, la transmission aérienne du virus n'est possible qu'après des procédures médicales qui produisent des aérosols ou des gouttelettes de moins de 5 microns.