Plus de 5000 cas de Covid-19 par jour : peut-on déjà parler de "cinquième vague" de l'épidémie ?

L'ombre d'une nouvelle vague, la troisième de 2021, plane pourtant au-dessus de la France. Mais selon l'épidémiologiste Philippe Amouyel, professeur de santé publique, il ne s'agirait que d'une fluctuation de la quatrième. "Une vague consiste en une augmentation extrêmement rapide des contaminations", explique-t-il à LCI. "À chaque fois, il y avait une bonne raison. Lors de la première vague, il n'y avait pas de mesure barrière. Lors de la deuxième, on s'est complètement relâché à l'été 2020. Lors de la troisième, le variant anglais, plus transmissible, est arrivé. Et lors de la quatrième, il y a eu le variant Delta, encore plus contagieux."

Cette fois, la France n'observe aucun nouveau variant à l'horizon (le Delta représente plus de 96% des contaminations). Les gestes barrières (port du masque, pass sanitaire...) rythment toujours le quotidien des Français. En ce sens, "ce que nous voyons actuellement, ce sont toujours les éléments de la quatrième vague", conclut Philippe Amouyel.