En Polynésie, fin de semaine noire avec 54 décès liés au Covid-19 en seulement trois jours

Cette hausse fulgurante des décès est attribuée à la diffusion rapide du variant Delta dans une population peu vaccinée et souvent atteinte de comorbidités, comme le diabète et l’obésité.

Saturé, le Centre hospitalier a dû ouvrir des lits dans les bureaux et dans son hall central. Sa morgue est aussi saturée, les corps sont placés dans des conteneurs réfrigérés et plusieurs communes tahitiennes ont signalé des difficultés à faire face à l’augmentation soudaine des enterrements. Par ailleurs, le gouvernement estime que le taux d’incidence, qui a dépassé 2800 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière, n’est "plus calculable". Le 9 août, l’incidence était évaluée à 1180 pour 100.000 habitants.

Le virus circule de plus en plus en dépit du couvre-feu de 20h à 4h du matin sur les îles et le confinement strict dans l’archipel de la Société, soit le plus peuplé de la collectivité. Le ministère de la Santé a annoncé l'envoi de sept infirmiers et de trois médecins anesthésistes-réanimateurs mercredi à Papeete, en plus des "15 infirmiers de France métropolitaine mobilisés depuis le 16 août dernier" et de huit infirmiers calédoniens. "Des renforts supplémentaires pourront partir dans les prochains jours", assure le ministère dans un communiqué, promettant aussi du matériel, "près de 450 concentrateurs d’oxygène" et "plus de 50.000 blouses de protection".