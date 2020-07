Pas d'hospitalisation pour "75% des patients d'Ehpad" au pic de l'épidémie ? Un chiffre sans fondement

L'intervention de Sébastien Chenu a surpris la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa). Sa directrice, Annabelle Vêques, ne comprend pas comment le député peut avancer son chiffre de 75% : "Il le sort d'où ?", interroge-t-elle, plus que dubitative.

"Il est vrai qu'au plus fort de la crise, dans certaines régions, il était parfois difficile de joindre le Samu. Pour les responsables d'Ehpad comme pour n'importe qui d'ailleurs ! Mais les personnes âgées ont été prises en charge correctement, dire le contraire revient à jeter l'opprobre sur les structures d'ailleurs et le système de santé." Annabelle Vêques le certifie : "Le critère d'âge, on ne l'a jamais vu. Croyez-moi, si jamais on avait eu connaissance de ça et qu'on l'avait constaté, on l'aurait immédiatement remonté et on ne l'aurait jamais laissé passer. Les soignants aussi se seraient offusqués."