PCR, antigénique, salivaire… Quel test pour quel usage ?

"Tester, tracer, isoler" : la doctrine du gouvernement est la même qu’au premier déconfinement, les capacités de dépistage en plus. Aujourd’hui, 1,3 million de tests sont réalisés par semaine, en baisse avec le ralentissement de la circulation du virus, et différents types sont à la disposition de la population. Mais comment savoir quel test privilégier dans quelle situation ? PCR, antigénique ou salivaire, on fait le point sur les dépistages qui existent en laboratoire ou en pharmacie.

Ces tests, réalisés par prélèvement nasal, restent la référence pour les autorités de santé en raison de leur haute sensibilité. Puisqu’ils permettent de détecter de faibles quantités de virus, les faux négatifs sont plus rares et ils sont donc recommandés pour les cas-contact et les personnes à risques (plus de 65 ans, personnes atteintes d’obésité, de diabète, etc). Ainsi, un patient symptomatique présentant un risque de développer une forme grave du Covid-19 doit se faire dépister par PCR, selon le site médical Medscape.

Aussi appelés tests rapides, ils viennent compléter la stratégie de dépistage et visent principalement à détecter le plus rapidement possible les foyers de contamination, autrement dit les clusters. "Les tests antigéniques ont un grand intérêt si on va dans un Ehpad, si on va dans une collectivité et qu’on veut voir si le virus circule", a préconisé le docteur Richard Handschuh, ce mardi 24 novembre, sur LCI. "On peut tester toute une population, on aura une vraie réponse épidémiologique." C’est à ce titre que la région Ile-de-France a annoncé à la mi-novembre l’achat de 100.000 tests antigéniques, qui seront déployés dans les lycées et les gares.

En septembre, la Haute autorité de santé (HAS) se disait favorable à l’utilisation des tests antigéniques, en les considérant toutefois moins fiables que les PCR, et recommandait un seuil de sensibilité minimale de 80% pour qu’ils débouchent le moins possible sur de faux négatifs. Ces tests peuvent être utilisés dans deux cas, selon la HAS : dans celui des personnes asymptomatiques, dans le cadre d’un large dépistage mené au sein d’une population, et dans celui des personnes symptomatiques, si elles ne peuvent avoir le résultat de leur test PCR dans un délai de 48h.