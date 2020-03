Coronavirus : "peu probable" que la France échappe au "stade 3" de l'épidémie, selon le gouvernement

Les rassemblements restent ainsi "strictement limités au sein des territoires où le virus circule activement", et ceux de plus de 5000 personnes en lieu confiné "restent interdits", a rappelé Olivier Véran, soucieux par ailleurs de gérer les "conséquences" de l'épidémie et de "préserver la vie sociale et économique de la nation".

Au stade 3, "le pays ne va pas s'arrêter de fonctionner purement et simplement, y compris si nous avons une épidémie de coronavirus, c'est important à comprendre", a insisté Sibeth Ndiaye. À un tel stade, "on a l'impression que le pays va s'arrêter, que les enfants n'iront plus à l'école qu'on ira plus travailler... Ce n'est pas ce qui va se passer", a-t-elle assuré. "Les métros continueront à circuler jusqu'à nouvel ordre, les transports en commun continueront à circuler jusqu'à nouvel ordre... la vie du pays ne s'arrêtera pas à cause du coronavirus."

Le ministre de la Santé s’est lui aussi voulu rassurant, rappelant que seuls 4% à 5% des cas de nouveau coronavirus en France "pouvaient conduire à une hospitalisation en soins intensifs ou en réanimation" et que la maladie pouvait conduire au décès "dans 1% à 2% des cas". "Tous les décès enregistrés à ce stade concernaient des personnes qui avaient un état de fragilité, et étaient généralement avancées en âge", a-t-il souligné.