Coronavirus : peut-on vraiment être infecté plusieurs fois par le virus ?

Pour expliquer ce phénomène, le médecin urgentiste avance trois hypothèses. D'une part, il pourrait s'agir d'un virus dit "dormant". "L'individu est alors toujours porteur, mais la maladie n'apparaît que lors d'une grande fatigue". Et de prendre l'exemple de l'herpès, ou des boutons de fièvre. C'est d'ailleurs l'une des explications avancées par les autorités de la préfecture d'Osaka. Cité par Reuters, Philip Tierno Jr., professeur en microbiologie et pathologie à l'Université de New York estime ainsi que "le virus pourrait rester dormant et avec des symptômes minimes" et ne s'aggraver qu'ultérieurement.

Une deuxième piste est celle d'une nouvelle "infestation" du patient avec un coronavirus d'une "autre souche". Entendre par là qu'elle ne serait pas "strictement la même sur le plan génétique". En France actuellement, il existe ainsi quatre coronavirus humains différents. Ces maladies saisonnières circulent en fait toute l'année, la population peut donc avoir deux fois la grippe. En pratique, c'est ce qu'on observe lorsqu'un patient a une grippe au début de l'hiver et une autre en fin de saison.

Enfin, la dernière possibilité évoquée par le Dr Kierzek est celle d'un test défectueux, qui ne serait pas assez sensible. "Une analyse peut donner de faux résultats négatifs si elle n'est pas capable de détecter des symptômes très faibles, ou si les prélèvements ne sont pas pris au bon endroit".

Trois hypothèses que tous les experts sanitaires continuent d'étudier. Mais, comme l'expliquait un pneumologue d'un hôpital de Pékin la semaine dernière, "toute conclusion est encore prématurée." Alors, pour savoir avec certitude ce qu'implique réellement ce phénomène, il faudra encore attendre.