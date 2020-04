Plus de 1000 marins du Charles de Gaulle contaminés au Covid-10 : cette escale à Brest qui interroge

Pour faire la lumière, deux enquêtes sont en cours . Une enquête épidémiologique doit déterminer comment le virus s'est propagé à bord, et une enquête de commandement devraient permettre de déterminer la chronologie des faits, l'efficacité des précautions prises pour protéger l'équipage et la responsabilité de chacun.

Parmi ce que l'on sait : lorsque les près de 2000 marins du Charles de Gaulle et de la frégate Chevalier Paul retrouvent la France après trois mois en mission, la sortie est "déconseillée" mais "pas interdite" formellement, assure une militaire. "J'étais avec des collègues du bateau, on est allés dans un restaurant, boire des coups", témoigne la jeune femme, jointe par téléphone par TF1. Un autre témoignage de marin, toujours anonyme, nous affirme que la direction du bateau les a autorisé à descendre. Seule restriction : "ne pas sortir du département".

Florence Parly, dans son allocution face à la commission parlementaire, a rappelé que "lorsque la décision de maintenir cette escale a été prise, les connaissances sur le virus et sur l’épidémie étaient plus réduites qu'aujourd'hui, et les restrictions n’étaient pas encore en vigueur". En effet, le 13 mars, nous sommes deux jours avant la fermeture des bars et restaurants dans l'hexagone. Alors, si des centaines de marins sont descendus à terre, une relève d'une cinquantaine de personnes est aussi montée à bord.

Il faut dire que l'occasion était exceptionnelle. Au delà de l'envie de prendre l'air après des semaines en mer, l'arrivée du porte-avions à Brest, 20 ans après avoir quitté le port pour celui de Toulon, était un événement en soi. Le général Jérome Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale rappelle que de nombreuses festivités étaient prévues pour accueillir le navire dans sa ville natale. Certaines ont été annulées par précaution, mais le contexte historique a probablement encouragé les marins à fêter les retrouvailles.