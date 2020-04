Coronavirus : plus de 200.000 Niçois ont déjà commandé les masques promis par Christian Estrosi

Dans un courrier à ses administrés le 16 avril, Christian Estrosi indiquait ne pas pouvoir "concevoir que le déconfinement se fasse sans masques, pour vous protéger et protéger les autres" et envisageait de rendre ce masque "obligatoire (...) dans tous les espaces publics" dès l'âge de 3 ans, selon des modalités restant à définir. Ces masques barrières homologués peuvent être portés de quatre à six heures par jour et sont lavables jusqu'à dix fois.