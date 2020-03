Plus de 65.000 guérisons depuis le début de l'épidémie : que sait-on sur la convalescence du coronavirus ?

Si la France est toujours au stade 2 de la gestion du coronavirus, nombreuses sont les mesures à avoir été prises pour contenir la propagation de l’épidémie. Le pays compte désormais 1.784 cas confirmés selon les chiffres officiels, et 33 patients sont déjà décédés. Fin février, le ministre de la Santé avait annoncé que 11 patients hospitalisés en France était tirés d'affaire. Mais que sait-on à propos de la guérison du Covid-19 ?

"De nombreuses personnes guérissent du coronavirus", nous assurait déjà il y a quelques jours la chercheuse au CNRS Sandrine Belouzard. En effet, si le nombre de décès est au cœur des préoccupations, celui des guérisons est pourtant bien plus important. Selon le Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering, qui comptabilise toutes les données liées au coronavirus, 4.373 personnes ont succombé au coronavirus dans le monde, contre... 66.239 guérisons, soit 15 fois plus de patients rétablis que décédés ! Lundi, l'Organisation mondiale de la santé avait d'ailleurs affirmé que plus de 70% des malades en Chine étaient déjà guéris.