"Une étude foireuse" : le Pr Raoult dénonce la remise en cause de l'hydroxychloroquine

Ces dernières semaines, l'usage de l'hydroxychloroquine dans le cadre d'un traitement contre le Covid-19 a été sérieusement remis en cause, plusieurs études pointant l'inefficacité de la molécule face au virus, mais également les conséquences dramatiques que peut engendrer son utilisation. Dernière étude allant dans ce sens, celle publiée il y a quelques jours par la prestigieuse revue scientifique The Lancet.

Face à ces multiples critiques, le virologue marseillais Didier Raoult, a réagi dans une vidéo postée sur Youtube ce lundi. Ce dernier a qualifié l'étude de The Lancet de "foireuse" et réitéré ses espoirs dans le traitement à base d'hydroxychloroquine, se félicitant de ses tests sur près de 3.600 patients, avec une mortalité de 0,5%, "la plus basse au monde". Et d'asséner : "Comment voulez-vous qu’une étude foireuse faite avec le big data change ce que nous nous avons vu ?"