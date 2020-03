Coronavirus : pourquoi la France n'effectue-t-elle pas plus de tests de dépistage ?

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, la France a fait le choix de ne tester, pour l'essentiel, que les personnes présentant des symptômes sévères, ainsi que le personnel médical ou les personnes fragiles. Quelques 5000 tests sont réalisés chaque jour sur le territoire. Loin des 12.000 tests quotidiens effectués en Allemagne, et des 20.000 tests pratiqués par la Corée du Sud dès les premiers cas détectés. Ce pays est souvent pris en exemple, parce que cette politique lui a permis de casser rapidement l'épidémie, et de maintenir le nombre de décès sous la barre des 100.

Quand bien même la France voudrait tester plus largement la population, elle serait confrontée à un manque de tests. "Aujourd'hui, nous avons la capacité de faire passer 5000 à 8000 tests par jour, mais pas davantage", a indiqué le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy à La Croix le 20 mars. Il ajoute que ces tests nécessitent "un certain nombre de produits dont une partie nous vient de Chine et des Etats-Unis, (et qui) n'arrivent plus en nombre suffisant".

Allant à l'encontre des recommandations officielles, des hôpitaux ou laboratoires effectuent des tests à grande échelle. Dans l'Essonne, un laboratoire dépiste les patients munis d'une ordonnance depuis leurs véhicules. A Marseille, la file d'attente ne cesse de s'allonger devant l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection dirigé par le professeur Didier Raoult, qui assure le dépistage de toutes les personnes "fébriles" qui s’y présentent. Faisant fi des consignes, l'IHU a indiqué dans un communiqué : "Nous avons décidé pour tous les malades fébriles qui viennent nous consulter, de pratiquer les tests pour le diagnostic d’infection à Covid-19."