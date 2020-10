Coronavirus : pourquoi la ville de Roubaix est-elle plus touchée que les autres ?

A Roubaix, le virus progresse plus vite qu’ailleurs. Avec 1.135 cas pour 100 000 habitants, le taux d'incidence est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Dans les centres de dépistage, une personne sur cinq qui vient se faire tester est positive au Covid-19. Et malgré l'instauration il y a six jours d'un couvre-feu, la situation continue inlassablement de se dégrader, suscitant l'inquiétude dans la population.

A en croire Jean-Philippe Dancoine, médecin généraliste et adjoint en charge de la santé à la mairie de Roubaix, ce sont les rassemblements festifs et familiaux qui sont à l’origine de la flambée. "Roubaix est une ville très jeune. Et il y a beaucoup de familles nombreuses qui vivent dans des appartements dont n'est pas toujours adaptée. Tout cela favorise encore un peu plus la circulation du virus", soutient le praticien.

Devant la recrudescence des cas de Covid-19, la mairie de Roubaix, en lien avec la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS) va nommer des "ambassadeurs". Ils auront pour mission de sillonner la ville, et notamment les quartiers prioritaires, pour y délivrer des messages de prévention. La campagne va mobiliser "des bénévoles et des professionnels, notamment des centres sociaux et comités de quartier" ainsi qu'au sein des clubs sportifs, considérés comme le "meilleur relais" auprès d'une population "assez éloignée de la communication classique institutionnelle", précise la municipalité.