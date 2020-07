Covid-19 : premier cas confirmé d'une contamination intra-utérine

Pour parvenir à ce constat, les médecins ont mené l'étude sur une jeune femme hospitalisée début mars. 24 heures après la naissance, son nouveau-né avait présenté des symptômes sévères "similaires à ceux décrits chez un patient adulte" - qui ont fini par disparaître par eux-mêmes - notamment une rigidité des membres et des lésions au système nerveux. La naissance s'était faite par césarienne, ce qui a facilité le travail de prélèvements sur les réservoirs potentiels du virus. Résultat : le virus est bel et bien passé "à travers le cordon ombilical vers le bébé, où il s'est développé", résume le docteur Daniele De Luca.

De quoi inquiéter les futures mamans ? "La mauvaise nouvelle, c'est que ça puisse se produire", confesse le chercheur, cependant "la bonne nouvelle est que c'est rare - très rare même rapporté à la population".

Selon Marian Knight, professeure de santé maternelle et infantile à l'université d'Oxford, qui n'a pas participé à l'étude, sur plusieurs milliers d'enfants nés de mères malades, pas plus de 2% ont été testés positifs au coronavirus, et encore moins ont développé des symptômes graves. Pas de panique, donc. Et l'experte d'insister : "Le principal message pour les femmes enceintes reste d'éviter l'infection par le lavage des mains et la distanciation sociale."