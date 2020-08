Près de 2 Français sur 3 favorables au port du masque à l'extérieur

Cela fait ressortir un basculement de l'opinion publique par rapport à un précédent sondage réalisé mi-juillet par Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio, et dans lequel 56% des personnes interrogées étaient contre l'obligation de porter un masque dans les lieux publics ouverts, tandis que 44% seulement soutenaient une telle mesure.

Le masque est obligatoire dans les lieux publics clos en France depuis le 20 juillet sous peine d'une amende de 135 euros. L'obligation du port du masque à l'extérieur (rue, parcs et jardins publics, marchés, plages et autres sites touristiques...) s'étend en outre dans de plus en plus de villes du pays. Il sera obligatoire dès lundi dans des zones très fréquentées à Paris ainsi qu'en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise qui emboîtent le pas de Marseille, Ajaccio, Carcassonne, Bordeaux, Rennes ou Lille.

Dans une interview au JDD, le professeur d'immunologie Jean-François Delfraissy, à la tête du Conseil scientifique chargé d'aider le gouvernement à gérer la crise sanitaire, a estimé que l'obligation du port du masque à l'extérieur simplifierait le message gouvernemental et allait "s'imposer naturellement".