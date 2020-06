Privés de prime Covid, les aides à domicile dénoncent une "injustice"

C'est mi-avril qu'a été annoncé le versement de primes pour les soignants à pied d'œuvre face à l'épidémie. Le gouvernement a également souhaité l'attribution d'une prime pour les personnels de toutes les structures médico-sociales, qu'elles soient publiques ou privées. Or, pour le secteur de l'aide à domicile, financé par les départements, "la prime reste une promesse non tenue", dénoncent huit fédérations représentatives du secteur ont publié un communiqué commun .

Les salariés du secteur de l'aide à domicile "crient à l'injustice et demandent, à l'instar des personnels des Ehpad, le versement par l'Etat d'une prime de 1.000 euros en zone verte et 1.500 euros en zone rouge". Pour les huit fédérations - l'ADMR, Adédom, la Fédération du service aux particuliers, l'Union nationale de l'aide et des services à domicile, le Synerpa, la Fehap, la Fédésap, et la Fnaafp/CSF - les aides à domicile ont "malgré une situation financière souvent critique et la quasi-absence d'équipements de protection individuelle au départ, continué à assumer pleinement leur rôle de première ligne auprès des publics" victimes du Covid.