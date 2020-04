Coronavirus : qu'est-ce que le "stop and go", cette stratégie que pourrait adopter le gouvernement ?

"Le déconfinement n'est pas le retour à la situation qui prévalait avant, ce n'est pas le retour à une vie totalement normale, une vie où tout pourrait s'effectuer dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient un mois avant le confinement." Le Premier ministre Édouard Philippe l'a rappelé lors de sa conférence de presse dimanche 19 avril : le déconfinement à partir du 11 mai n'est pas la retour à la vie normale. Et pour cause, les scientifiques craignent l'émergence d'une deuxième vague épidémique.

Depuis deux semaines, le nombre de patients admis en réanimation est en baisse. Cela signifie que le virus circule de moins en moins dans le pays. De l'avis des experts, il s'agit bien des effets du confinement, qui aurait évité plus de 60.000 morts en France , selon une étude. Mais à compter du 11 mai, le confinement va progressivement s'arrêter : les écoles vont peu à peu rouvrir leurs portes, et les commerces, à l'exception des restaurants et des bars, seront ouverts. Dès lors, le virus va de nouveau pouvoir se propager dans la population.

Face au risque d'un rebond épidémique, jugé très probable par certains scientifiques, une stratégie pourrait prendre de l'ampleur : celle du "stop and go". Elle consiste à alterner les périodes de déconfinement et de reconfinement, à chaque nouvelle hausse des hospitalisations. Cette stratégie possède plusieurs avantages : elle permettrait d'éviter la saturation des hôpitaux en limitant les contacts entre les individus lors des périodes de confinement, tout en pesant le moins possible sur l'économie, grâce aux périodes de déconfinement.

Mais pour arriver à un aplatissement total de la courbe des entrées en réanimation, il faudrait être particulièrement patient. Selon Neil Ferguson, l'épidémiologiste britannique auteur de cette théorie, il faudrait alterner à sept reprises le confinement et la vie "normale" avant de faire disparaître le virus (ou jusqu'à la découverte d'un vaccin), soit jusqu'en... 2022 !