Coronavirus : quatre scénarios de sortie de crise envisagés par le Conseil scientifique

Le premier scénario, intitulé "Une épidémie sous-contrôle" est le plus favorable avec seulement quelques foyers "localisés pouvant être maîtrisés". Le deuxième détaille, lui, les réactions à adopter dans le cas où "un ou des clusters critiques" feraient leur apparition, "signes d'une reprise locale de l'épidémie". Dans ce cas précis, seules les parties du territoires nationales concernées feraient l'objet de mesures spécifiques pour circonscrire le virus.

Enfin dans le quatrième scénario, le plus terrible, "L'épidémie atteint un stade critique", avec une poursuite de la circulation du virus ainsi que le maintien d'un niveau de transmission et de décès toujours très élevé. "Les autorités doivent décider si elles souhaitent instaurer un deuxième confinement pour éviter le débordement des services de réanimation", suggère le Conseil scientifique dans ce cas.

Dans le troisième scénario, baptisé "Une reprise diffuse à bas bruit de l'épidémie", l'épidémie ferait subrepticement son retour dans le pays sans que des clusters particuliers ne soient vraiment identifiés. Une sorte de deuxième vague lente face à laquelle le Conseil scientifique ne souhaite pas un nouveau confinement général. "Le scénario 3 propose des mesures ciblées pour certains groupes populationnels ou zones géographiques afin de maintenir un niveau acceptable d’activité sociale et économique."

Des mesures à préparer le plus tôt possible

Dans cette feuille de route transmise aux autorités publiques, le Conseil scientifique, présidé par le spécialiste d'immunologie Jean-François Delfraissy, "souligne la nécessité de préparer" des "mesures appropriées" à chacun de ces scénarios, dans le but d'"éviter un nouveau confinement généralisé" comme celui qu'a connu le pays du 17 mars au 11 mai. Des mesures qui doivent être "élaborées dès maintenant" pour pouvoir les "activer le plus rapidement possible (...) lorsque cela sera nécessaire", insistent les sages.

Aussi, le Conseil scientifique propose de les préparer "avec les acteurs notamment territoriaux", dans le cadre d'un "plan de prévention et de protection rapprochées" visant "à augmenter l'efficacité des mesures prises tout en limitant l'impact social et économique de l'épidémie". Un tel plan devrait inclure "le renforcement des mesures barrière et de distanciation", telles que le "port du masque obligatoire dans tous les lieux confinés".