Rougeurs, lésions d'urticaire : les dermatologues alertent sur les possibles signes du Covid-19

De la fièvre, de la fatigue, de la toux, une perte d'odorat et de goût, des difficultés respiratoires... et maintenant des lésions cutanées ? Selon des dermatologues, ces manifestations sur la peau pourraient en effet être un nouveau symptôme du coronavirus. Le Syndicat national des dermatologues-vénérologues (SNDV) vient de s'exprimer en ce sens pour en informer la population.

Dans un communiqué, le SNDV souhaite "alerter sur les manifestations cutanées du Covid-19". Selon le syndicat, "un groupe WhatsApp de plus de 400 dermatologues (libéraux et hospitalo-universitaires) a mis en évidence des lésions cutanées, associées ou non à des signes de Covid. Il s'agit d'acrosyndromes, apparition subite de rougeurs persistantes parfois douloureuses, et des lésions d'urticaire passagères". Selon eux, ces rougeurs pourraient être le signe d'une infection au coronavirus.