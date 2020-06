Coronavirus : Sarcelles, Rouen, Saint-Etienne... La hausse du nombre de cas inquiète

Depuis trois semaines, plus d’un millier de tests ont été réalisés dans ces tentes et d'ici quelques jours, les autorités sanitaires espèrent avoir identifié les origines possible de ce cluster. Une campagne de prévention rappelant les gestes barrières complète ce dispositif de surveillance car pour l'instant, la Ville refuse de paniquer. Les écoles vont d'ailleurs rouvrir lundi prochain, comme partout sur le territoire.

On dénombre déjà quatre fois plus de tests positifs à Sarcelles qu'ailleurs en Ile-de-France. L'agence régionale de santé a lancé un vaste plan de dépistage pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Des tests gratuits sont proposés dans plusieurs endroits de la ville, dans la gare mais aussi dans des tentes itinérantes pour accéder aux quartiers populaires. Ce vendredi 19 juin, elle ne seront installées que cet après-midi, place des Trois-Noyers.

A Rouen, la situation est déjà plus critique : cinq clusters ont été identifiés dans le centre et la périphérie de la ville normande. Quatre foyers d'épidémie sont "familiaux" et résultent de retrouvailles privées, qui ont fait 35 cas positifs confirmés. Le cinquième, plus inquiétant, est un foyer déclaré dans un Ehpad, où 13 personnes ont été testées positives. Deux résidents sont décédés.

L'AS Saint-Etienne est également sous surveillance, après la confirmation de 5 cas positifs dans le club de foot, dont trois joueurs. Au total, les 33 joueurs, 21 membres de l'encadrement et le personnel administratif ont été dépistés. Les enquêtes habituelles de cas contact pour élargir les tests sont en cours.