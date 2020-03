Saturation des hôpitaux : l'AP-HP demande des transferts de malades hors d'Ile-de-France

Le pic épidémique n'est pas encore atteint, mais les hôpitaux de la région parisienne sont sur le point d'être saturés. Alors ce vendredi, le directeur médical de crise de l'AP-HP Bruno Riou lance un appel. Selon lui il faut rapidement commencer à transférer des patients atteints de coronavirus hors d'Île-de-France, comme cela a déjà été organisé ces derniers jours pour les hôpitaux de l'Est de la France.

"On pousse les murs partout pour accueillir le plus possible ces patients en réanimation, (mais) on n'est pas encore au plateau de la courbe de l'épidémie, il va falloir trouver des solutions", a-t-il déclaré sur France Inter. "Aujourd’hui de la même façon que dans l'Est de la France ont été utilisés des transferts inter-régionaux, il faut aussi qu'on commence à transférer des patients dans des régions qui sont le moins touchées et qui ont des disponibilités en lits de réanimation", a-t-il poursuivi.