Coronavirus : si Moderna trouve un vaccin, le but ne sera "pas du tout de maximiser les profits"

Après avoir annoncé lundi 18 mai de premiers résultats encourageants dans sa recherche d’un vaccin contre le coronavirus, le laboratoire américain Moderna a vu son action à Wall Street s’envoler de près de 20% mardi. La société de biotechnologie l’assure cependant : ses recherches se font dans l’intérêt "du bien public", et non dans l’objectif de faire de l’argent. A l’heure actuelle, le prix d’un éventuel vaccin n’a pas encore été déterminé, a fait savoir sur LCI le PDG du laboratoire. Mais Stéphane Bancel l'assure : "Ce n’est pas du tout le produit sur lequel on va maximiser les profits."

Si l’obtention d’un vaccin n’est à ce stade qu’espérée, le PDG de Moderna Therapeutics appelle d’ores-et-déjà les Etats, et notamment l’Europe, à passer commande rapidement, en raison des délais de livraison. "Il faut à peu près six à neuf mois entre le moment où on reçoit une commande et le moment où on est capable de fournir les vaccins; il faut acheter les matières premières, les machines, embaucher des collaborateurs et les former", explique-t-il. "Si des gouvernements ou des groupements de gouvernements n’achètent pas les vaccins avant leur lancement, il n’y aura pas de vaccin le jour du lancement", prévient-il, soulignant que payer par avance pour un vaccin qui ne verra peut-être jamais le jour est "une question de risque" : "Est-ce qu’on préfère attendre six mois après l’approbation d’un vaccin, avec l’impact [d’une telle attente, ndlr] sur les vies et l’impact économique sur les pays ?"