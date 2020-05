Coronavirus : six cas positifs dans un abattoir des Côtes-d'Armor

Six employés travaillant dans un abattoir situé dans les Côtes-d'Armor ont été testés positifs au Covid-19, et une campagne de dépistage massif est en cours, annonce vendredi l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne dans un communiqué.

Toujours selon l'ARS de Bretagne, les premières enquêtes sanitaires dans l’entreprise menées sans délai par l'ARS et Santé Publique France ont permis de mettre en évidence cinq autres cas confirmés depuis le 9 mai. Les employés testés positifs au Covid-19, qu’ils soient externes ou internes à l’entreprise, ont exercé leurs activités professionnelles dans une zone circonscrite de l’entreprise regroupant environ 220 personnes.

L'abattoir de porcins et de bovins abrite également un atelier de découpe-désossage. C'est l'un des plus importants sites européens d'abattage, de découpe et de transformation de produits carnés. "Ce regroupement de cas de Covid-19 au sein d’une même entreprise souligne une nouvelle fois l’importance du respect des gestes barrières et de distanciation sociale suite à la levée progressive du confinement pour l’ensemble de la population", précise la préfecture des Côtes-d’Armor dans un communiqué.