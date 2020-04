PCR, sérologique... quelles sont les méthodes de dépistage du Covid-19 testées en France ?

EXPLICATIONS – Les premiers dépistages du coronavirus ont été réalisés en France par prélèvement nasal, mais avant tout pour savoir si une personne était contaminée à l’instant T. Ces tests PCR sont inutiles avant ou après l’apparition des symptômes. Des solutions autour de tests sanguins sont actuellement à l’essai pour détecter les asymptomatiques et les personnes déjà immunisées. Indispensable en vue d’un déconfinement.

Le déconfinement devrait notamment passer par là. Le test de la population pour connaître l’étendue de l’épidémie, savoir si les Français peuvent retourner travailler ou s’ils doivent rester isolés des autres. Les tests sont aussi en cours depuis plusieurs semaines, là où ils peuvent être réalisés, pour détecter les malades. Mais rien n’a encore été tenté à grande échelle. Plusieurs méthodes ont été essayées ces dernières semaines à travers le monde : les tests dits RT-PCR, basé sur l’analyse génétique, et de multiples tests sérologiques. Mais aucun n’a emporté l’adhésion générale.

Les tests sérologiques, basés sur l’analyse sanguine, tiennent cependant la corde pour décider de la fin du confinement. "Un enjeu majeur dans la perspective du déconfinement", ne cache pas Olivier Véran, le ministre de la Santé. "Toute la recherche mondiale est focalisée", a-t-il expliqué, ajoutant que les laboratoires faisaient tout leur possible pour "les industrialiser le plus vite possible". Le ministre a même expliqué que la France avait commandé deux millions de tests livrés en avril afin de tester massivement les Français.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu qu’une course effrénée était lancée entre les géants du secteur pour développer des tests sérologiques notamment mais que ceux-ci n’avaient pas encore été évalués. Les essais cliniques se poursuivent. Ces tests seront néanmoins décisifs dans la suite de la stratégie sanitaire, permettant d’isoler les personnes contaminées et contagieuses des autres.

Test biologique PCR

PCR oour Polymerase Chain Reaction – réaction en chaîne par polymérase. C’est le "test roi" effectué actuellement dans les premiers "drive-in" des laboratoires d’analyses. Il repose sur l’analyse génétique et se base sur le génome du virus. Pour bien l’analyser, il faut aller le chercher dans les sécrétions du malade. Le ministre a promis 50.000 tests par jour d’ici la fin du mois d’avril. Comment se pratique-t-il ? Il s’agit d’un écouvillon (sorte de grand coton-tige) que l’on enfonce dans le nez du patient pour y prélever de l’ADN. L’écouvillon est ensuite plongé dans un principe qui va réagir à la présence éventuelle du virus. Le résultat tombe au bout de quelques heures. Jusque-là, ce test est réalisé sur prescription médicale et ne prend que quelques secondes. Il est effectué par des infirmiers, pharmaciens ou médecins. Les inconvénients ? le test PCR ne réagit à la présence du Covid-19 que si la personne testée est déjà malade et dans les premiers jours du symptôme. Il ne sera pas capable de signaler une contamination sans que la maladie ne se soit déclenchée. De plus, le test étant assez dur physiquement (il faut enfoncer profondément l’écouvillon, traverser les fosses nasales et aller buter jusqu'à la partie supérieure du pharynx), les risques de faux-négatifs peuvent survenir si la détection n’est pas assez précise. Pour certains cas plus sévères, le prélèvement se fait par la bouche, en allant jusqu’à l’arrière de la gorge et/ou dans la trachée car le virus se propage ensuite vers les voies respiratoires. Selon plusieurs études, les cas de faux-négatifs pourraient représenter 30% des patients testés.

En vidéo Coronavirus : quatre questions sur les tests de dépistage en France

Test sérologique

C'est un test sanguin. Il est réputé plus fiable. Cette méthode va permettre de détecter si une personne a été contaminée, en contact avec le virus. On peut ainsi déceler les asymptomatiques plus facilement car le test sérologique montre la réponse de l’organisme face au virus en "pistant" la présence d’anticorps. Cette dernière est le signal d’une réaction du système immunitaire face à l’agression virale. Le test sérologique est capable de différencier les anticorps produits en début de contamination et ceux qui sont ensuite produits. Cette méthode peut identifier les personnes infectées qui n’ont pas développé de symptômes, mais étaient malgré tout contagieuses. Elle cartographie bien mieux l’épidémie sur l’ensemble du territoire en identifiant la circulation du virus. Comment se pratique-t-il ? C’est une simple prise de sang pour vérifier la présence d’anticorps produits après passage du virus. Il suffit, dans la majorité des cas, d’une goutte de sang sur une bandelette-test avec antigène dessus. Si elle réagit, c’est que le test est positif au coronavirus. A la différence du test nasal, le test sérologique va montrer si la personne est immunisée contre le Covid-19. Il faut de 15 à 30 minutes pour réaliser le test après prise de sang. Ce test est le complément idéal du RT-PCR. Il Ces tests ne sont pour le moment pas remboursés par la Sécurité sociale (une cinquantaine d’euros). Les inconvénients ? Le test est négatif dans les premiers jours de la contamination car le système immunitaire n’a pas produit suffisamment d’anticorps. Mais le plus gros souci est qu’il n’y a pas UN seul test, mais plusieurs. De Lille à Marseille en passant par Nantes ou Nancy, de nombreux laboratoires ont mis au point leur propre test qui sont actuellement à l’essai dans divers hôpitaux de France. Chacun a demandé l’homologation de son diagnostic auprès des autorités pour pouvoir multiplier la production du test. L’entreprise bretonne NG Biotech assure pouvoir lancer la commercialisation dans les prochains jours de son tests essayés par l’AP-HP et l’Institut Pasteur. La société envisage de produire de 50.000 à 70.000 kits de test en avril et d’arriver à un million en juillet.