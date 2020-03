"Transférons les respirateurs plutôt que les patients" : la colère d'un urgentiste contre les TGV médicalisés

Alors que la vague de contamination du coronavirus est désormais présente dans plusieurs régions de France, Christophe Prudhomme, porte-parole des Médecins urgentistes de France et responsable CGT, regrette le manque de moyens mis en place pour lutter contre la pandémie. "Dans les départements les plus défavorisés en termes de services publics hospitaliers, comme la Seine-Saint-Denis, nous n'avons plus de lits de réanimation depuis quatre jours", déplore-t-il sur LCI.

Pour faire face à l'engorgement des établissements de santé, les pouvoirs publics ont mis en place des TGV médicalisés, qui permettent de transférer les patients des régions les plus touchées vers des zones plus épargnées. Une décision que conteste l'urgentiste. "Les trains sanitaires, c'est beaucoup de personnel pour très peu de patients. Or, nous manquons de personnel. Pour nous, l'organisation de ces trains sanitaires est un gâchis. Pour le premier train, 150 personnes ont été mobilisées pendant 24 heures pour transférer 20 patients", regrette-t-il.