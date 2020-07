Transmission du Covid-19 : sept départements de la moitié nord sous surveillance

Serait-ce bientôt le retour de la carte de France avec ses zones vertes et rouges ? Alors que l'épidémie de Covid-19 est toujours présente sur l'ensemble du territoire français, certaines régions apparaissent plus touchées que d'autres par la transmission du virus.

Alors qu'en Mayenne, le nombre de cas confirmé continuer d'augmenter - 221 positifs entre le 14 et le 26 juillet, contre 171 cas la semaine d'avant -, de nouveaux foyers sont repérés quotidiennement. Six autres départements sont placés ce 24 juillet en vigilance : les Vosges (20), le Finistère (15,6), le Val-d'Oise (13,3), le Haut-Rhin (13,1), Paris (12,5) et la Seine-Saint-Denis (11,1). C'est dans le Grand Est que l'augmentation est nettement marquée. De fait, en semaine 28 (du 6 au 12 juillet), le taux d'incidence était inférieur à 5% dans les Vosges et le Haut-Rhin.

Bien que les autorités appellent à respecter d'avantage les gestes barrières et le port du masque, les chiffres sont à relativiser. En effet, le nombre de dépistages dans la partie nord du pays a presque doublé, passant de 374 dépistages à 603 d'une semaine à l'autre. Les campagnes de test entraînent donc mécaniquement une augmentation du nombre de cas. D'ailleurs, si le taux de positivité de 3,3% en Mayenne reste supérieur à la moyenne nationale (1,2%), Santé publique France confirme qu'il est en baisse depuis deux semaines.