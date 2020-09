Coronavirus : un groupe de médecins appelle à limiter les réunions familiales ou entre amis

Droit dans le mur ? Ce dimanche, un groupement de médecins tire le signal d'alarme. Dans une tribune relayée par le Journal du Dimanche, ils s'inquiètent d'un virus qui "circule de plus en plus vite".

Pour les médecins, une solution simple pour enrayer la progression du virus : passée la "joie des retrouvailles de l'été", il faut désormais "faire attention dans le milieu privé" . Les médecins expliquent qu'"à mesure que l’épidémie progresse, la probabilité d’être contaminé dans ces lieux clos augmente", d'où la nécessité de proscrire la plus possible les rassemblements privés.

"Plus une pièce est petite, plus elle contient de monde, moins elle est aérée, et plus vous augmentez les risques. Réduisez le nombre de personnes présentes dans le cadre privé", insistent les auteurs parmi lesquels figurent Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer, Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré ou encore Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.