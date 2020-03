Coronavirus : un nouveau cas confirmé à l'Assemblée, une députée hospitalisée

La présidence a fait savoir ce samedi que six personnes sont actuellement prises en charge en vue d'un dépistage. Parmi elles : cinq députés, et un agent. En outre, quatre personnes ont fait l'objet d'un test négatif. La présidence avait annoncé jeudi soir la contamination de deux personnes : un député LR du Haut-Rhin, Jean-Luc Reitzer, hospitalisé en réanimation, et un salarié, qui travaillait encore ces derniers jours à la buvette des députés, "confiné à domicile".

Les personnes ayant eu une exposition prolongée avec les personnes atteintes par le virus ont toutes été contactées par l’ARS dans le cadre des enquêtes épidémiologiques, a fait savoir à LCI l'entourage de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale.

Au total, 577 élus, leurs collaborateurs, mais aussi plus d'un millier de fonctionnaires et des visiteurs en nombre se côtoient au Palais Bourbon. Tout en soulignant que l'interruption des travaux du 9 au 22 mars, pour les élections municipales, fait que "le nombre de personnes sur site sera fortement réduit", la présidence a pris de nouvelles dispositions vendredi. Le télétravail sera facilité, les visites de groupes et colloques seront reportés, et les restaurants resteront fermés.