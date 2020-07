Coronavirus : un quart des porteurs restent asymptomatiques, alerte Santé publique France

En février, déjà, Daniel Lévy-Bruhl, épidémiologiste au sein de Santé publique France, confiait que l'une des "difficultés" que posait le Covid-19 était le "spectre de manifestations cliniques" de la maladie, dont ses formes les plus légères, avec peu ou pas de symptômes. Dans une étude datée de ce mardi 7 juillet, l'agence sanitaire française lève le doute sur cette question cruciale montre que près de trois quarts des personnes infectées par le coronavirus "restent asymptomatiques" et qu'environ la moitié des transmissions surviennent durant la phase d'incubation d'un patient.

Un contraste flagrant avec les premières informations sur le sujet. Fin janvier, la première étude sur des patients confirmés positifs dans la région du Hubei montrait que seuls 1,2% d'entre eux ne présentaient pas de symptômes. Une marge pas si surprenante, finalement, étant donné qu'à l'époque, la détection de la maladie se faisait essentiellement en cherchant des signes cliniques.

Depuis, la littérature sur le sujet a évolué. Et elle révèle des résultats bien plus important. En Italie, par exemple, plus de 40% des personnes habitant dans la ville italienne de Vo', près de Padoue, et testées positives, n'avaient aucun signe de maladie. L'étude, parue mardi 30 juin, a été réalisée sur les habitants de cette petite ville de la région de Vénétie, dans le nord du pays, qui avait été mise deux semaines en confinement, fin février, permettant aux chercheurs de faire des tests virologiques chez plus de 85% des 3200 habitants.

Un constat plus alarmant que celui réalisé en Espagne, concluant qu'un tiers des personnes infectées par le coronavirus étaient asymptomatiques, mais plus faible que celui des hôpitaux britanniques, qui ont montré que seuls 20% de soignants britanniques positifs avaient des symptômes.