Un vaccin contre le Covid-19 prêt dans six mois ? "Logiquement, c'est impossible"

ECLAIRAGE - Le professeur Christian Bréchot, ancien directeur de l'institut Pasteur, était l'invité de LCI ce jeudi. L'occasion de revenir avec lui sur les recherches pour un vaccin contre le Covid-19, et les derniers délais avancés concernant sa mise au jour.

Un vaccin contre le nouveau coronavirus pour septembre, est-ce vraiment crédible ? Alors que la course au remède qui conférera l'immunité contre le Covid-19 à la population fait rage, l'un des quatre labos chinois autorisés à engager des essais cliniques assure avoir obtenu des résultats encourageants, et les Britanniques envisagent même d'en trouver dès l'automne 2020.

Invité dans la Matinale de LCI ce jeudi, le professeur Christian Bréchot, virologue, "ne voit pas comment on pourrait avoir un vaccin à l’automne", estimant que "logiquement, c'est impossible" ; et ce même s'il "serait ravi de se tromper" et qu'il "espère que ce sera vrai". Ancien directeur de l'institut Pasteur, ce dernier déclare même "qu'avoir un vaccin pour la fin 2021, ce serait extraordinaire".

Pourquoi faut-il être prudent ?

Appelant à "être prudent", au sujet de la mise au jour d'un potentiel vaccin, Christian Bréchot estime qu'"il y a un décalage qui est en train de se faire dans les annonces", dans le sens où "il y a peut être une différence entre annoncer des premiers résultats qui donneraient des signes d'efficacité et disposer vraiment d'un vaccin avec lequel vous pouvez vraiment de façon sûre, en garantissant à la fois l’efficacité et l’innocuité, réellement vacciner un très grand nombre de gens". Et d'insister : "Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur la réponse immunitaire au virus ; on a besoin d’études, on discute beaucoup des anticorps qui peuvent être protecteurs et pour d'autres avoir un effet nocif."

"Un effort international absolument énorme"

Rappelant que "180 équipes travaillent sur un vaccin et qu'au moins 85 vrais grands projets sont répertoriés", le virologue et professeur à l'Université South-Florida souligne l'"effort international absolument énorme" qui le laisse penser que "ce qui est très difficile", à savoir mettre au jour un vaccin contre un coronavirus, "est probablement possible", sans présager du délai. "La solution qui est proposée par l'institut Pasteur est certainement l'une des meilleures", estime-t-il, avant de nuancer : "Il y a en a d’autres, et c'est impossible de dire qui va réussir." Pour rappel, on dénombre actuellement 120 projets de vaccins dans le monde et 8 sont en essai clinique.