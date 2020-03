Coronavirus : une nouvelle étude précise la durée de la période d'incubation

Alors que la période d’incubation était jusqu’alors estimée entre 2 et 12 jours, des chiffres plus précis commencent à apparaître. Selon une étude américaine publiée ce mardi dans Annals of Internal Medicine, il se passerait en moyenne 5 jours entre le moment de la contamination du virus dans l’organisme et l’apparition des premiers symptômes.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi 181 personnes contaminées par le coronavirus entre le 4 janvier et le 24 février dernier. L’ensemble des patients analysés se situait en dehors de la province de Hubei, en Chine. Cette province regroupe notamment le premier foyer de contamination et épicentre de l’épidémie, Wuhan. Cependant, "la plupart des cas avait des antécédents récents de voyage ou de résidence à Wuhan, ou des preuves de contact avec des personnes infectées", notent les chercheurs.

Ils ont alors estimé que "la période d’incubation médiane est de 5,1 jours". La moitié des personnes contaminées développent donc les symptômes moins de 5 jours après avoir été contaminées, quand l’autre moitié doit attendre plus de 5 jours. Mais, contrairement à ce que nous pouvions craindre précédemment, seuls quelques cas isolés mettent près de deux semaines avant de voir les premiers symptômes apparaître. "97,5% de ceux qui développent des symptômes le font dans les 11,5 jours" suivant l'infection, confirment les chercheurs.