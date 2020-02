Coronavirus : une usine de masques de protection d'Angers débordée par la demande

Associée au groupe canadien Medicom, cette entreprise est le leader européen autoproclamé de la fabrication de produits à usage unique. Parmi eux, les masques sanitaires, qu’ils soient chirurgicaux ou de protection. S’ils sont habituellement portés dans le secteur médical, ils sont de plus en plus demandés par des particuliers. C’est pourquoi l’usine de Saint-Barthélemy-d'Anjou peut sortir jusqu'à un million de protections par jour. Rien ne la prédestinait cependant à subvenir aux besoins du monde entier.

Car, sans surprise, face à la propagation du coronavirus, la demande augmente. Et les leaders du marché habituels sont aux abonnés absents. La Chine et Taïwan, qui fournissent en temps normal "plus de 80% du marché mondial" ont en effet arrêté leurs exportations pour dédier l'ensemble de leur production de masques aux besoins locaux. La PME française du Maine-et-Loire est alors obligée de combler les manques. Et produire trois fois plus de protections, explique son directeur général à l'AFP. "Dans une période normale, on fabrique plus de 150 millions de masques médicaux par an et plus de 20 millions de masques de protection par an. Aujourd'hui, avec la demande qui est exponentielle, on aurait des demandes pour faire plus de 500 millions de masques tous confondus", a ainsi expliqué Gérald Heuliez. Face à ce déferlement de commandes, l’entreprise doit trouver une nouvelle main d’oeuvre. Elle espère embaucher une trentaine de personnes dans les jours qui viennent.