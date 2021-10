Vaccin contre le Covid-19 : la population générale bientôt concernée par la dose de rappel ?

Les quelque 51 millions de Français déjà vaccinés contre le Covid-19 vont-ils bientôt devoir repasser par la case centre de vaccination ? Pas si sûr. Selon les dernières données du ministère de la Santé arrêtées au 24 octobre, 2,5 millions de personnes ont déjà reçu leur rappel vaccinal. Dans le détail, la troisième dose (sauf pour les patients ayant contracté le Covid-19 au préalable et n'ayant reçu qu'une injection) a déjà été administrée à 1,7 million de Français de plus de 65 ans (hors Ehpad), et 400.000 résidents d'Ehpad et d'unités de soins longue durée.