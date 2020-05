Coronavirus : entre 20 et 25% des Français éviteraient de se faire vacciner

Jeremy Ward, chercheur postdoctoral en sociologie, indique dans cette étude qu'après plusieurs enquêtes hebdomadaires réalisées au sein du projet Coconel, financé par l’Agence nationale de la recherche, entre 20 et 25 % de la population "ne compte pas se faire vacciner contre le nouveau coronavirus". "Le principal motif de cette réticence est l’idée que ce vaccin sera réalisé trop vite et risque par conséquent d’être peu sûr", ajoute la publication.

Jeremy Ward indique également que "les réticences sont notamment bien plus fortes chez les personnes se sentant proches des partis d’extrême gauche et d’extrême droite, ainsi que celles se déclarant sans orientation politique et s’étant abstenues lors de la précédente élection présidentielle". Pour autant, le chercheur se veut optimiste quant à l'utilisation future de ce potentiel vaccin : "On peut s’attendre à ce que les réticences à cette vaccination se diffusent lorsque ce sera le cas, ou plutôt si cela arrive."