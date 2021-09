Vaccin nasal contre le Covid : résultats prometteurs pour un labo français

Dans la course au vaccin contre le Covid, la France s'est fait distancé sur la grille de départ face aux laboratoires américains, anglais ou allemands. Avec des retards pris par le laboratoire Sanofi, aucun vaccin contre la maladie n'est encore "made in France" . Mais c'est sans compter sur l'équipe de recherche française BioMAP de l'université de Tours et l'Inrae, Institut national de recherche pour l'agriculture, qui ont dévoilé jeudi 9 septembre des premiers résultats jugés satisfaisants de leurs travaux sur un vaccin nasal contre le virus. Celui-ci neutraliserait non seulement les variants actuels du virus mais bloquerait aussi la contagiosité.