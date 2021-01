Obligation, secret médical... les questions que pose la vaccination en entreprise

Réservée aux résidents d'Ehpad, aux plus de 75 ans ainsi qu'aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans, avec une simplification des procédures, la vaccination ne devrait pas intervenir avant quelques mois dans les entreprises. Pourtant, depuis décembre, certains grands groupes (Renault, Total et EDF) étudient la possibilité de proposer à leurs salariés de les vacciner courant 2021. Concrètement, rien ne s'oppose à la vaccination des collaborateurs sur leur lieu de travail. Ce type de disposition existe déjà dans de très nombreuses entreprises pour les épidémies de grippe saisonnière.

Conformément à l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur doit "prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs", par le biais d'actions de prévention et l'évaluation des risques professionnels. La vaccination pour la grippe saisonnière s'inscrit dans cette démarche, résultant d'un dialogue avec le médecin du travail et les collaborateurs. Cet acte ne peut être réalisé uniquement par un professionnel de santé, un médecin du travail ou une infirmière. Rien n'est imposé puisqu'il s'agit d'une recommandation, et non d'une obligation.