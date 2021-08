Trois fois moins de chances d'être positifs au Covid-19 pour les vaccinés en Angleterre

Double bénéfice. C'est ce que concluent les derniers résultats d'une vaste étude sur les effets de la vaccination réalisée par l'Imperial College de Londres et Ipsos MORI sur plus de 98.000 volontaires entre le 24 juin et le 12 juillet et publiée mercredi. Il en ressort que les personnes totalement vaccinées ont non seulement trois fois moins de chances d'être testées positives au Covid-19 que celles qui ne sont pas vaccinées et que ces dernières ont par ailleurs moins de chances de transmettre le virus.