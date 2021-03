Vaccins : l'Ordre des médecins appelle au "devoir d'exemplarité" des soignants

"Alors que l'ensemble des soignants est aujourd'hui éligible à la vaccination contre la Covid-19, se faire vacciner est par conséquent une exigence éthique qui s'impose à tous, la vaccination diminuant considérablement les chaînes de transmission du virus", écrit encore l'organisme de régulation de la profession médicale. "Cette exigence s'impose d'autant plus que les soignants, à qui les Français vouent une confiance importante, ont plus que jamais un devoir d'exemplarité qui leur incombe."

L'Ordre des médecins "tient à saluer les médecins, dont plus des deux tiers ont d'ores et déjà répondu à cette exigence et accompli leur devoir". Par ailleurs, il rappelle à celles et ceux "ne l'ayant pas encore fait qu'il est urgent qu'ils se fassent vacciner pour protéger les patients". Le risque d'infection nosocomiale, c'est-à-dire contractée au cours d'un séjour dans un établissement de santé (hôpital, clinique...), est réel : 26.839 patients ont attrapé le coronavirus à l'hôpital entre le 1er janvier 2020 et le 14 février 2021, selon le bulletin de Santé publique France (SpF), en date du 18 février, qui recense "186 décès liés".