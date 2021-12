Omicron : en Allemagne, les experts qui conseillent le gouvernement préconisent des mesures d'urgence

Les 19 scientifiques et praticiens du groupe, parmi les plus reconnus du pays, ne détaillent pas les mesures nécessaires et n'évoquent pas de confinement. Ils appellent toutefois à de nouvelles décisions "dans les plus brefs délais", dans "les jours à venir". Ils se prononcent notamment pour de "fortes réductions des contacts" au sein de la population. "La protection des infrastructures critiques de notre pays requiert une préparation complète et immédiate", exhortent encore les chercheurs qui estiment qu'Omicron fait entrer la pandémie dans "une nouvelle dimension".

Toutefois, soulignent-ils, il faut faire preuve de pédagogie sur les potentielles décisions, "la vague Omicron touchant une population épuisée par près de deux ans de pandémie et de lutte contre celle-ci, et au sein de laquelle les tensions massives sont évidentes au quotidien".

Selon plusieurs médias locaux, une réunion d'urgence du gouvernement d'Olaf Scholz et des présidents de région est prévue mardi. La jauge des rassemblements en intérieur et en extérieur pourrait, à cette occasion, être abaissée. En revanche, le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, a exclu dimanche un confinement "avant Noël", du type de celui instauré aux Pays-Bas, jugeant également cette mesure peu probable après les fêtes. Pour l'heure, de nombreuses restrictions s'appliquent déjà en Allemagne portant essentiellement sur les non-vaccinés qui sont interdits d'accès à la plupart des lieux publics.