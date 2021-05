Variant rare du Covid-19 : que sait-on des deux foyers épidémiques découverts à Bordeaux ?

VIRUS - La souche découverte dans le quartier du Bacalan, à Bordeaux, circule de manière "sporadique" en France depuis mars. Un centre de vaccination à l’intention de tous les habitants de plus de 18 ans doit ouvrir mercredi prochain, selon l’Agence régionale de santé.

On le sait, plus le virus circule, plus il a de risques de muter. Une nouvelle souche peu détectée jusqu’alors a été découverte au nord de Bordeaux, au sein du quartier du Bacalan, ont annoncé les autorités sanitaires vendredi 20 mai. Les deux "patients zéros" ont chacun contaminé une trentaine et une vingtaine de proches, l’un au sein de sa famille et l’autre "en milieu scolaire", selon Santé Publique France (SPF). Au total, 46 personnes sont aujourd’hui touchées par ce variant. Si aucune d’entre elles n’a été vaccinée contre le Covid, aucun cas grave n'a été remonté pour le moment. "Il s’agit plutôt de gens jeunes, soit ils sont asymptomatiques, soit ils ont les symptômes classiques", a précisé Patrick Dehail, conseiller médical à l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, au journal Sud Ouest.

Un variant qui "n’a pas voyagé"

En réalité, ce variant n’est pas nouveau en France. Il était "peu détecté en France jusqu’à la mi-mars, mais les données de séquençage montrent une transmission communautaire dans plusieurs régions", indique SPF. Baptisé 20I/484Q, il comporte la souche anglaise doublée de la mutation E484K, "une mutation qu’on retrouve aussi chez le variant indien et qui pourrait le rendre potentiellement plus transmissible", a indiqué Benoit Elleboode, directeur général de l’ARS, sur LCI. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est classé comme "préoccupant" par Santé Publique France. "La détection du VOC 20I/484Q demeure très rare au niveau international et en France", a entrepris de rassurer l’organisme de santé vendredi soir, expliquant que "jusqu’à la précédente analyse de risque, le variant 20I/484Q n’avait été détecté que chez de rares cas sporadiques en Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est et Ile-de-France." Avant celui de Bordeaux, un foyer épidémique a toutefois été découvert au mois d'avril en région parisienne, au sein d’un établissement de soins, sans que l’on sache combien de personnes il a concerné. Si cette souche se fonde sur le variant anglais, largement majoritaire en France, elle est considérée comme "autochtone", c’est-à-dire qu’elle "n’a pas voyagé", selon Patrick Dehail. "Nous l’avons repéré le week-end dernier et il a fait l’objet de séquençage au CHU de Bordeaux", a-t-il encore indiqué à Sud Ouest. "Au niveau international, un peu plus d’une centaine" de cas du variant 20I/484Q ont été rapportés, selon SPF,"dont 71% proviennent de pays européens" : principalement le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la France.

Un centre de vaccination dès mercredi

S’il est potentiellement plus transmissible, il est trop tôt pour affirmer que ce variant est plus dangereux. Mais la vigilance est de mise, estime le directeur de l’ARS, puisque les "mutations spécifiques peuvent faire craindre soit une surcontamination, soit une résistance au vaccin". Dans ce contexte, les autorités sanitaires n’ont pas tardé à réagir, lançant vendredi une large campagne de dépistage dans un centre éphémère effectuant 200 tests par jour et permettant de faire remonter d'autres cas positifs. "L’opération de dépistage se poursuit ce week-end et les premiers résultats seront connus la semaine prochaine", selon l’ARS. Puis, un centre de vaccination va être ouvert à compter de mercredi prochain, nous a appris l’ARS ce samedi, afin de vacciner de manière "très ciblée" les habitants de plus de 18 ans du quartier du Bacalan. En partenariat avec la métropole de Bordeaux, l’agence de santé est à la recherche d'un lieu pour implanter ce futur centre. En coulisses, le directeur général de l’ARS s’est rendu à Paris vendredi pour négocier avec le ministre de la Santé l’autorisation de vacciner tous les adultes du quartier sans condition ainsi que l’acheminement de doses supplémentaires de vaccin. Concrètement, "près de 15.000 doses supplémentaires vont être envoyées grâce à une livraison au niveau national", a-t-il précisé plus tard sur LCI. Benoit Elleboode a également annoncé que les pharmacies du quartier et "des quartiers adjacents" seront prochainement livrées en doses de vaccin Moderna afin de "participer à la vaccination".

Dans les colonnes de Sud Ouest, le Pr Denis Malvy, infectiologue au CHU de Bordeaux, y voit là un caractère d’urgence pour contenir la diffusion du variant dans la ville : "On est en train de vivre une course-poursuite entre un variant autochtone, classé comme VOC, donc préoccupant, et l’acquisition d’une immunité de groupe".

