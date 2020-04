Coronavirus : 59% des Français pensent que la chloroquine est efficace

Si le gouvernement et une partie de la communauté scientifiques font montre de réticence à son égard, plus d'un Français sur deux veut néanmoins y croire. Selon un sondage paru dans Le Parisien ce dimanche 5 avril, plus de la moitié des personnes interrogées pensent que ce traitement à l'hydroxychloroquine s'avère efficace contre le virus. Un espoir qui, selon François Kraus, directeur du pôle politique à l’Ifop, “touche toutes les catégories de la population, des classes populaires aux plus diplômés.”

Selon cette étude menée par l’Ifop les 3 et 4 avril sur 1016 Français, 98% disent avoir entendu parler du protocole à base d’hydroxychloroquine. Et 59% d’entre eux répondent "oui" à la question : "Pensez-vous que ce protocole est un traitement efficace contre le coronavirus ?"