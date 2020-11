Baisse des températures : le retour du froid peut-il accélérer l’épidémie ?

Près de trois semaines après le début du nouveau confinement, l’épidémie montre quelques légers signes de fatigue. Le nombre de contaminations, au plus haut au début du mois de novembre, n’atteint plus des records inquiétants, même si plusieurs dizaines de milliers de Français demeurent contaminés quotidiennement. Mais un indicateur va désormais entrer en jeu : le retour du froid. Dans les prochains jours, il va falloir sortir écharpes et bonnets, car la France devrait perdre 10 degrés en l’espace de 24 heures. La baisse soudaine des températures peut-elle rejaillir sur les contaminations ? "Nous avons constaté au mois d’octobre une accélération épidémique quand il a commencé à faire froid . Evidemment , nous sommes vigilants", a résumé jeudi soir Olivier Véran.

Au début de l'automne, selon plusieurs scientifiques, c’est déjà une (courte) vague de froid qui aurait provoqué une hausse des cas. Il y a eu "quatre jours de froid entre le 24 et le 27 septembre", rappelait en octobre sur France 5 le Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’institut Pasteur et membre du Conseil scientifique. "Une semaine plus tard, le nombre de cas a augmenté de façon très, très brutale."

Il y a un mois, le 19 octobre, le Conseil scientifique rendait justement un avis au gouvernement, dans lequel il confirmait que "les mois d’hiver seront difficiles" puisque "les virus respiratoires circulent plus en saison hivernale". Or, si les contaminations ont battu des records ces dernières semaines en France et en Europe, les températures étaient pourtant au-dessus des normales de saison.