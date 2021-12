Covid-19 : sur quoi va porter le Conseil de défense sanitaire de vendredi ?

La situation ne va pas en s'améliorant. Alors que le nombre de nouvelles contaminations gonfle de jour en jour, atteignant mardi un niveau jamais vu depuis le mois d'avril, la pression s'accentue à l'hôpital. Ce mercredi, 15.062 patients Covid sont hospitalisés et 2843 se trouvent en soins critiques. Parallèlement, le variant Omicron poursuit sa course folle. Si 59 cas ont déjà été repérés en France, au 9 décembre, il pourrait en réalité y en avoir bien plus. Pour tenter de contrecarrer l'évolution de l'épidémie, l'Élysée a annoncé ce mercredi qu'un Conseil de défense sanitaire se tiendrait vendredi après-midi, aux environs de 16h.

Selon une source gouvernementale à LCI, si la situation est "préoccupante", il ne faut pour autant "pas s’attendre vendredi à des mesures exceptionnelles" telles qu'un couvre-feu ou un reconfinement. "On ne va pas cette année empêcher les gens de fêter Noël en famille, alors que l’an dernier on ne l’avait pas fait. Et désormais on a la vaccination."

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a mentionné plus tôt dans la journée des décisions à prendre concernant l'accélération de la campagne vaccinale, le renforcement des contrôles aux frontières - bien que nombre d'épidémiologistes doutent de l'efficacité d'une telle mesure face à l'essor d'Omicron - et la mise en place de recommandations pour les fêtes de famille. Faisant écho à ses propos, Olivier Véran a quant à lui évoqué lors d'une audition devant les commissions des Affaires sociales et des Lois à l'Assemblée sur l'évolution de la crise sanitaire plusieurs pistes parmi lesquelles des "mesures d'accompagnement" pour les fêtes ainsi qu'un raccourcissement du délai pour effectuer sa dose de rappel. Il est actuellement fixé à cinq mois après la vaccination initiale. Mais, a-t-il insisté, rien n'est décidé.