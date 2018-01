Corrèze : le manque de médecin se fait sentir

L'année 2018 commence mal pour les habitants du village de Treignac dans le département de la Corrèze. Depuis le 1er janvier 2018, ceux-ci n'ont qu'un médecin généraliste alors qu'ils en avaient trois avant. En effet, l'un des praticiens a pris sa retraite et a cessé son activité professionnelle à compter du 31 décembre 2017. L'autre a déménagé dans un autre village.



