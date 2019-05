Cortisone : comment expliquer la pénurie ?

Cette question peut potentiellement concerner des millions de Français. Les médecins et les pharmaciens alertent sur une possible pénurie de corticoïdes. Dans les pharmacies, Solupred, Cortancyl ou encore Prednisolone sont de plus en plus difficiles à trouver. Les laboratoires sont clairement montrés du doigt. Ces médicaments anti-inflammatoires à base de cortisone sont prescrits pour calmer la douleur.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.