Les autorités de santé alertent sur des risques de pénurie de traitements par corticoïdes

Dans une note publié mercredi, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé indique que des "difficultés d’approvisionnement" durent depuis plusieurs semaines et nécessitent la surveillance des stocks. L'ANSM alerte sur les difficultés d'approvisionnement de prednisone et de prednisolon, deux spécialités qui sont respectivement utilisées en tant que corticostéroïde et anti-inflammatoires, auprès de tous les laboratoires.





L’agence explique avoir mis en œuvre des mesures afin de "sécuriser l’approvisionnement de ces spécialités sensibles" auprès des populations pour lesquelles les traitements par corticoïdes sont indispensables. Elle a également appelé les laboratoires à faire usage des stocks de leurs spécialités initialement destinés à d’autres pays ou à importer des spécialités similaires pour assurer l'approvisionnement.