Cortisone : l'inquiétante pénurie

Le secteur médical fait actuellement face à une pénurie de cortisone. Les médecins et les patients se mobilisent à cet effet. D'ailleurs, la ministre de la Santé s'est fait tacler dans cette "lutte". Agnès Buzyn a été accusée par un médecin via un tweet d'être trop préoccupée par les Européennes au lieu d'être en cellule de crise avec l'ANSM. Si ce message n'était qu'un coup de griffe, un rhumatologue, lui, fait circuler une pétition pour alerter le plus de personnes possible sur cette pénurie. Il affirme qu'il s'agit d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. À quoi sert la cortisone ? A-t-on d'autres recours en cas de stock faible voire en rupture ? Découvrez également si le fait de vapoter une cigarette électronique est réellement efficace pour arrêter de fumer.