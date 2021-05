Côtes-d'Armor : une rave-party stoppée, 500 fêtards dispersés

La fête a tourné court. Dans la nuit de vendredi à samedi, près de 150 gendarmes sont intervenus à Haut-Corlay (Côtes-d'Armor) pour "empêcher la tenue d’un regroupement interdit de type Rave Party". Au moment de l'action des forces de l'ordre, 500 personnes environ occupaient déjà les lieux, un champ à une trentaine de kilomètres au sud de Saint-Brieuc. "Un peu avant minuit, ils étaient plus de 500 sur site. Afin de prévenir de nouvelles arrivées, à 1h15 les gendarmes sont intervenus pour saisir le son", a indiqué la préfecture des Côtes-d'Armor dans un communiqué.

D'après les autorités, il n'y a pas eu d'accident. Plus de "300 infractions Covid, quatre infractions pour détention de stupéfiants et deux délits de conduites sous stupéfiants" ont été constatés par les gendarmes. Selon nos informations 150 gendarmes étaient engagés dans cette opération. Sept ont été blessés.

Contacté par l'AFP, le maire de la commune de 600 habitants, Jean-Pierre Le Bihan, a souligné que "l'on n'entendait plus de son" samedi matin. Quelques heures plus tôt, sur les réseaux sociaux, la préfecture avait rappelé que les rassemblements festifs à caractère musical étaient interdits dans le département jusqu'à lundi. "Police et gendarmerie (sont) mobilisées tout le week-end pour assurer le maintien de l’ordre public et le respect de ces dispositions", conclut-elle.