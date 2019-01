Couches pour bébés : les autorités sanitaires alertent sur la présence de nombreuses substances à risque

Toutefois, il n'existe "aucune donnée épidémiologique permettant de mettre en évidence une association entre des effets sanitaires et le port de couches". En clair, pas de preuve que les couches jetables portées par 95% des bébés de France soient néfastes. Cet avis réclamé par le gouvernement en janvier 2017 après un article de 60 millions de consommateurs "ne met pas en évidence de danger grave et immédiat", résument aussi les ministères de la Santé, de l'Economie et de la Transition écologique dans un communiqué commun. Malgré tout, "on ne peut pas exclure un risque (...) puisqu'on observe un dépassement des seuils sanitaires pour un certain nombre de substances", explique Gérard Lasfargues, directeur général délégué de l'Anses.